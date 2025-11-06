Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Le ragazze stanno crescendo, dobbiamo affrontare ogni partita con la stessa testa"

Venerdì al Viola Park la Fiorentina Femminile ospiterà la Roma in campionato, alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo. Mister Pinones Arce ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Io non faccio distinzioni in base all'avversario, credo che stiamo giocando in un campionato con molte squadre forti, quindi la prepariamo come abbiamo preparato le altre partite, con il massimo rispetto per gli avversari e mettendo la testa su cosa vogliamo mettere noi in campo".

“Le ragazze stanno crescendo”

Poi ha aggiunto: "Dobbiamo vedere domani come si svolge la partita, credo che ci sono due squadre che vogliono mettersi bene in campo e sarà una bella partita da vedere. Credo che le ragazze stiano crescendo, stiamo lavorando bene e dobbiamo sapere che ogni partita ha vita propria. Domani ci sarà una Roma ben messa in campo e credo che dovremmo essere concentrate come contro il Sassuolo".