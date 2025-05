Gazzetta dello Sport: Palladino ha bisogno di risposte da Richardson e Ndour

Nell'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport c'è spazio per la Fiorentina a pagina 31. Il titolo della notizia di apertura: “Adesso Palladino ha bisogno di risposte da Richardson e Ndour”, come sottotitolo: “La Fiorentina a Venezia per ripartire e iniziare a pianificare il domani dei suoi giovani talenti”.

Nel box di approfondimento il titolo è il seguente: “Kean in dubbio. Soltanto oggi verrà deciso se convocarlo”