Amrabat indisponibile per Ten Hag: "Non è niente di grave". Ma senza di lui lo United esce dalla crisi e vince con una rimonta pazzesca

Per il centrocampista di proprietà della Fiorentina Sofyan Amrabat, in forza al Manchester United, a complicare ulteriormente il momento è arrivato un piccolo infortunio. Lo confessa l'allenatore Ten Hag, prima della gara di stasera: “Lui e Shaw sono out. Uno si è fatto male in allenamento, l'altro in partita. Ma non penso sia nulla di grave”.

Meglio senza Amrabat?

Senza l'ex viola, intanto, lo United rialza la testa e vince una partita folle. A ‘Old Trafford’ cade l'Aston Villa di Unai Emery, in piena lotta per il titolo e soprattutto in vantaggio per 0-2 fino all'ora di gioco. Il gamechanger è Alejandro Garnacho, che con una doppietta pareggia i conti. Nel finale, l'ex Atalanta Hojlund completa una rimonta semplicemente incredibile: è 3-2… senza Amrabat.