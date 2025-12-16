L'ex giocatore di Ternana e Sampdoria Alessandro Cucciari ha parlato di Fiorentina a TMW Radio, intervenendo sulla situazione critica che la squadra viola si trova a vivere in queste settimane.

Le parole di Cucciari

“Sono imbarazzato, se mi avessero detto che oggi avrebbe lottato per la retrocessione con quei pochi punti non ci avrei mai creduto. Sento di atteggiamenti che è incredibile pensare che siano fatti da professionisti. Ora devi mettere di fronte i giocatori alle loro responsabilità, ma c'è confusione a livello societario ed è difficile che accada”.

Una domanda sorge spontanea

"Perché è successo tutto questo in così poco tempo? Una domanda c'è da farsela. Oggi poi è difficile operare anche sul mercato per risolvere la situazione. Sabatini è uno che conosce certe cose. Serve gente che abbia vissuto certe esperienze. Firenze è Firenze, la Fiorentina è una squadra importante, non scherziamo"