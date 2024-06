Flachi: "Belotti? Scelta giusta lasciarsi, a Firenze non ha dimostrato il proprio valore. Retegui invece..."

Francesco Flachi, ex attaccante viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno dove ha commentato le possibili scelte sul mercato della Fiorentina: “Non penso che Palladino si strapperà i capelli se ci saranno tante partenze a centrocampo. Solo Mandragora ha qualità importanti e forse si sarebbe meritato maggior minutaggio con Italiano”.

Belotti?

"E' stata la scelta giusta quella di trovare un'altra soluzione, perché non ha dimostrato il suo valore. Alla Fiorentina servono giocatori che possano fare la differenza. Retegui? Al primo anno in Italia ha fatto molto bene, è un giocatore che fa giocare bene la squadra. Per le sue caratteristiche, a me piacerebbe molto, anche se il prezzo è alto".

La chiosa finale

“Firenze ha bisogno di entusiasmarsi, c'è stata una rivoluzione con Commisso, ma siamo rimasti ancora con la bocca asciutta. Servono giocatori che possano migliorare questa situazione”.