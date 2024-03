Bonaventura perde il posto per il secondo test ma non per l'Europeo: la miglior stagione in Viola può convincere Spalletti

Non ci sarà spazio, almeno dal primo minuto, per Jack Bonaventura questa sera alla Red Bull Arena per il secondo test amichevole dell'Italia contro l'Ecuador. Spalletti infatti ne cambierà 11 su 11 e a centrocampo ci saranno Jorginho, Barella e Pellegrini.

Il centrocampista della Fiorentina però resta una delle prime alternative, potendo giocare sia da mezzala che sulla trequarti, un po' come a Firenze. Anche per questo il ct azzurro se lo tiene stretto e un finale di stagione nuovamente sui livelli della prima parte, potrebbe davvero portarlo in Germania.