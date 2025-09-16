Ai canali social della Fiorentina ha parlato Borja Valero, intervenendo sulla stagione della squadra di Pioli e sugli obiettivi del club gigliato.

La fiducia di Borja

“Sono molto fiducioso. Sono contento di come la società si è mossa sul mercato e dei giocatori che hanno messo a disposizione di Pioli. Ma sono anche calciatori che danno tante opzioni di gioco. Mi auguro che presto si possa vedere la prima vittoria. L'ultima stagione hanno paragonato Fagioli a me, gli auguro di essere molto meglio di me”.

La Conference

“Ha tanta qualità, è un piacere essere paragonato a lui. Spero possa fare ancora meglio. Ha nelle corde ottime cose. La Conference deve essere un obiettivo per la Fiorentina. E' complicato, ma serve fare meglio di quello che hai già fatto e dopo due finali bisogna provare a vincerla. Non solo per il trofeo, ma anche per l'accesso in Europa League”.