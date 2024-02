Calamai: "Se Bonaventura andasse via sarebbe un dispiacere, ma non un dramma. La Fiorentina dovrebbe cercare il suo erede"

Tiene banco ormai da qualche giorno la vicenda Bonaventura, infiammatasi soprattutto dopo le parole di Enzo Raiola. In dubbio il futuro di Jack, che sembra aver smarrito quell'entusiasmo e quell'atteggiamento da trascinatore in campo. Ultimamente anche le sue prestazioni lasciano a desiderare, e in tal senso Italiano spera di poterlo riavere presto al top perché si tratta ovviamente di un giocatore chiave della squadra.

“La Fiorentina cerchi il nuovo Bonaventura”

Sulla questione Bonaventura, attraverso i propri canali social, si è espresso il giornalista Luca Calamai: “In questa vicenda tutti hanno fatto confusione: procuratore, dirigenti, società e giocatore. Se Bonaventura dovesse andare via a fine sarebbe un dispiacere, ma non un dramma. La Fiorentina il nuovo Bonaventura lo deve cercare e acquistare”.