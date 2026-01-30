Un terzino bianconero il prescelto come eventuale sostituto di Fortini, ma la sua cessione...

La Fiorentina è attiva su più fronti e più reparti, sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi più chiacchierati della rosa viola, dato come possibile partente fino a qualche ora fa, è Niccolò Fortini.

Mancata cessione

L'esterno cresciuto nel settore giovanile gigliato sembrava essere in procinto di partire, ma la Fiorentina non ha abbassato le sue alte richieste economcihe (20 milioni) e la permanenza del ragazzo sembra essere adesso quasi una certezza. Nei giorni scorsi però la società viola aveva fatto un sondaggio in caso di una sua cessione.

Il nome sondato

La dirigenza viola ha sondato il terreno per Joao Mario della Juventus. Una richiesta d’informazioni e niente più per il classe 2000, che i bianconeri vorrebbero piazzare in prestito con obbligo di riscatto a 8-10 milioni. Un'operazione che però sembra essere destinata a non concretizzarsi, visto laihe probabile permanenza Fortini. Lo riporta il Corriere dello Sport.