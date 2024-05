Al media ufficiale della Fiorentina, le parole di Lucas Beltran, marcatore decisivo per portare la squadra viola in finale di Conference:

"Una felicità incredibile, volevamo venire qui per trovare un'altra finale, era l'obiettivo della Fiorentina. Abbiamo fatto un gran lavoro oggi, la partita l'abbiamo dominata e ora siamo in finale. Abbiamo cambiato qualcosa come suggerito dal mister, è stato fondamentale per riorganizzarci, ci siamo tranquillizzati e abbiamo iniziato a creare occasioni.

Come arriveremo alla finale? Per una finale bisogna stare più sereni possibile, con la famiglia, con lo staff e i compagni, è molto bello arrivare ad una finale e dobbiamo godercela. Poi è stato bellissimo festeggiare anche con i tifosi, spero che si aggiungano altri momenti così nella mia storia a Firenze".