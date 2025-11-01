La contestazione arriva anche a Commisso. Striscione al Franchi: "Andate tutti a c*****, da Rocco all'ultimo. Comune compreso" FOTO FN
Tanto tuonò che alla fine piovve davvero. La Curva Fiesole aveva alzato i toni anche nei confronti del presidente Rocco Commisso nei suoi ultimi comunicati, senza però citarlo direttamente in alcun coro, lanciando più di un ultimatum.
Anche Commisso nel mirino
Stavolta invece anche il patron della Fiorentina finito nel mirino, in questo caso di uno striscione affisso ai cancelli del Franchi. Tutti sotto accusa, nessuno escluso come recita il messaggio firmato dalla Curva.
“Andate tutti a cacare… da Rocco all'ultimo. Comune compreso”.
Altri striscioni
Ma ne troviamo anche altri in giro per Firenze, in posizione più periferica, come questo che recita: “Squadra, allenatore e società siete la rovina di questa città”.
💬 Commenti (11)