Contatti fra la Fiorentina e l'entourage di Zirkzee! Ma la strada per l'olandese rimane in salita...
Il nome più affascinante per raccogliere l’eredità di Moise Kean è senza dubbio quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, è tra i profili valutati dalla Fiorentina per il dopo Kean.
Perfetto per Grosso
Per caratteristiche tecniche e modo di interpretare il ruolo, l’ex Bologna viene considerato particolarmente adatto alle idee di Fabio Grosso. Zirkzee garantirebbe qualità, velocità e capacità di legare il gioco; caratteristiche che potrebbero renderlo un elemento prezioso nel sistema viola.
Stato della trattativa
I primi contatti tra la Fiorentina e l'entourage del calciatore sarebbero già stati avviati. Restano però diversi nodi da sciogliere: dai costi dell’operazione alla disponibilità del giocatore, senza dimenticare la concorrenza degli altri club interessati. Una pista affascinante, ma ancora tutta da verificare. Lo scrive La Nazione.