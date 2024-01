La Fiorentina Femminile sciupa il doppio vantaggio, l'Inter rimonta: pareggio con rammarico viola nell'andata dei quarti di Coppa Italia

La Femminile pareggia in Coppa Italia

Buona prova per la Fiorentina Femminile di mister De La Fuente, con un po' di rammarico per il risultato finale. Nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, la Viola porta via un pareggio da Milano: è 2-2 contro l'Inter.

‘Sprecato’ il doppio vantaggio

Pronti via e la Fiorentina va avanti con la rete di Miriam Longo dopo poco più di un minuto di gioco. Tante altre occasioni, per lei e per tutta la squadra, che certificano una prima mezz'ora di grande autorità delle viola. Al 29°, infatti, c'è il raddoppio con autogol di Katie Bowen. A fine primo tempo, l'Inter dimezza lo svantaggio con una gran botta di Michela Cambiaghi. Il pareggio delle nerazzurre arriva a metà ripresa, firmato da Elisa Polli. Resta il rammarico per una traversa di Catena intorno all'ora di gioco e per tante altre chance viola.

Il ritorno sarà a inizio febbraio (martedì 6 o mercoledì 7) al Viola Park.