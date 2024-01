La Fiorentina Femminile ormai ha scavato il solco per formare una triade con Roma e Juve: nel mirino c'è anche la Champions

Il 2023 si era chiuso con un gran bel 4-2 rifilato all'Inter e l'anno si è aperto allo stesso modo per la Fiorentina Femminile: altro 4-2, stavolta sul campo del Napoli. La squadra di De La Fuente ha aperto una voragine tra sé e il quarto posto, con l'Inter che è a -11: la poule scudetto non è in dubbio ma l'obiettivo è anche arrivare tra le prime due per giocare la prossima Champions League. Davanti la Roma è ancora a punteggio pieno dopo 12 giornate ma la Juve è appena due lunghezze sopra.