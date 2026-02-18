Brutte notizie per la Fiorentina: De Gea e Solomon sono ko e non partono per la Polonia

Brutte notizie per la Fiorentina che in Conference League non potrà disporre sicuramente di due elementi importanti come David De Gea e Manor Solomon.

Problema alla mano per De Gea

Il portiere spagnolo salterà la rifinitura di oggi a causa di una sub-lussazione del terzo dito della mano sinistra accusata nel corso dell’ultima sfida contro il Como e non verrà convocato.

Influenza per Solomon

Stesso dicasi per Manor Solomon, che però è assente per una sindrome influenzale. Anche lui dunque non farà parte dei convocati per la sfida contro lo Jagiellonia Bialystok. L'obiettivo è quello di riavere entrambi a disposizione per il campionato, per il match di lunedì contro il Pisa.