Notte europea per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, a caccia di un successo che conduca alle semifinali di Conference League. Ma prima c'è da un quarto di finale da conquistare e dopo il deludente zero a zero della Repubblica Ceca, la Viola ha un solo risultato a disposizione. Vincere, magari anche nei tempi regolamentari.

Le possibili scelte di Italiano

Mister Italiano si affiderà ancora una volta a Terracciano in porta, con una linea a quattro composta da Dodo (più di Kayode che abbiamo visto contro il Genoa), Milenkovic, uno fra Ranieri e M. Quarta e il ritorno di capitan Biraghi. A centrocampo spazio dal primo minuto a Arthur e Mandragora (quest'ultimo favorito su Duncan). In posizione più avanzata dovremmo vedere Beltran, mentre in attacco il solito Belotti, coadiuvato sulle fasce da Gonzalez e Kouame.

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta/Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti. All.: Italiano.