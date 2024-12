Biraghi via a gennaio: La Fiorentina alla ricerca di una soluzione che accontenti tutti. Ma Parisi...

32 anni e con il contratto in scadenza nel 2026. Cristiano Biraghi dovrebbe lasciare la Fiorentina nel prossimo mercato invernale. La sua rottura con il tecnico Raffaele Palladino è emersa in maniera evidente nel corso della giornata di ieri.

Ma che prospettive può avere il giocatore? Nei mesi scorsi era emerso l'interesse di alcuni club turchi nei suoi confronti, soprattutto da parte del Fenerbahce di Mourinho e dove già c'è Amrabat.

Più facile che parta Biraghi che Parisi

Di sicuro è più facile che a gennaio parta il capitano piuttosto che Parisi (il procuratore che è lo stesso dei due esterni sinistri, ha detto di voler portar via entrambi), si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Alla ricerca di una soluzione

Da parte sua, la Fiorentina non ha preso alcuna decisione in questo momento: né su Biraghi, né su Parisi. Ma la dirigenza viola è al lavoro per cercare una soluzione che accontenti sia il 'capitano' che Palladino, perché a questo punto sembra controproducente andare avanti così, da separati in casa.