Danilo e la risposta indiretta a Biraghi: "Non si è mai visto un capitano che lascia la sua squadra a metà stagione"

In casa Fiorentina c'è aria di separazione tra il club gigliato e il capitano Cristiano Biraghi, che è scontento per il fatto di essere stato messo in panchina da parte del tecnico Raffaele Palladino e che, tramite il suo procuratore, ha richiesto di essere ceduto.

Situazione simile, ma parole e atteggiamenti totalmente diversi che si registrano a Torino, sponda Juventus, dove arriva una risposta indiretta a Biraghi da parte del brasiliano Danilo.

“Ho un contratto fino a giugno e voglio restarci fino alla fine - ha detto il difensore bianconero - non si è mai visto un capitano lasciare la sua squadra a metà stagione e non sarò certo io il primo a farlo”.