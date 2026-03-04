Intervenuto a Radio Sportiva ha parlato così il giornalista Sandro Sabatini sul momento della Fiorentina: “Mi chiedo come abbia fatto nel giro di quattro giorni a perdere prima con lo Jagiellonia, una squadra che farebbe fatica contro la Pistoiese, e poi con l'Udinese, senza praticamente mai toccare palla".

“Nello spogliatoio non c'è fiducia”

“Se la squadra non dà risposte - continua Sabatini - io mi appello anche all'allenatore, e vorrei chiedergli come mai questo accade. Vanoli ha detto che la squadra deve prendersi le proprie responsabilità, parole che non mi sono piaciute perché sono sintomo di mancanza di fiducia reciproca”.