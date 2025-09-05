E' tutto pronto per l'esordio sulla panchina della Nazionale di Gennaro Gattuso. Questa sera l'Italia sarà impegnata nella gara di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia e il suo destino, inevitabilmente, passerà anche dall'attaccante della Fiorentina Moise Kean.

Italia all'attacco

Il numero 20 viola sarà titolarissimo, ma in una posizione inedita. Se con Spalletti abbiamo assistito all'alternanza con Retegui, Gattuso sembra invece intenzionato ad utilizzarli entrambi (anche dopo il trasferimento in Arabia dell'ex Atalanta). Ecco allora che Kean e Retegui si apprestano a condividere l'attacco, con il primo leggermente più arretrato, sorretti dagli esterni Zaccagni e Politano in un'Italia che si preannuncia super offensiva.