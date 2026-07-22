La tattica particolare utilizzata dalla Fiorentina con Tottenham e Sassuolo
Far passare dei giorni per costringere la controparte ad abbassare le pretese. E' questa la tattica che la Fiorentina, secondo La Nazione, sta utilizzando per Manor Solomon con il Tottenham, ma anche con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt.
15 milioni
Il club neroverde prima o poi dovrà cedere alla richiesta di 15 milioni per non perderlo fra pochi mesi a parametro zero, anche perché il suo contratto attualmente in essere scade nel giugno 2027.
Tutto fatto con il giocatore
Tutto già fatto invece tra il centrocampista norvegese e la Fiorentina, un accordo questo raggiunto da tempo.
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