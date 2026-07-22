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La tattica particolare utilizzata dalla Fiorentina con Tottenham e Sassuolo

Redazione /
Kristian Thorstvedt
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Far passare dei giorni per costringere la controparte ad abbassare le pretese. E' questa la tattica che la Fiorentina, secondo La Nazione, sta utilizzando per Manor Solomon con il Tottenham, ma anche con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt

15 milioni

Il club neroverde prima o poi dovrà cedere alla richiesta di 15 milioni per non perderlo fra pochi mesi a parametro zero, anche perché il suo contratto attualmente in essere scade nel giugno 2027. 

Tutto fatto con il giocatore

Tutto già fatto invece tra il centrocampista norvegese e la Fiorentina, un accordo questo raggiunto da tempo. 

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