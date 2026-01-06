Massimo Orlando: “Un grande Fagioli, ora prenderei Brescianini. Ottimo Solomon, Kean doveva entrare prima e non all’85’”

Intervenuto a commento di Fiorentina-Cremonese, l’ex viola Massimo Orlando ha analizzato a Toscana TV il successo della squadra gigliata che finalmente non è più ultima in classifica.

‘Kean ha segnato dopo le polemiche ma…’

“La Fiorentina ha vinto meritando, ha giocato veramente bene. Un gran Fagioli, mi è piaciuto davvero tanto, ha fatto girare molto bene il pallone e si è anche reso protagonista di preziosi recuperi difensivi. Si vede che è sciolto, sono tre partite che gioca bene, ci mancava la sua qualità. Evidentemente è riuscito a buttarsi alle spalle tutti i problemi. A centrocampo prenderei subito Brescianini da affiancargli: è completo, ha inserimento e corsa, ha fisicità, è più forte di Mandragora. Kean dopo tutte le polemiche ha segnato il gol decisivo e doveva entrare in campo prima, non all’85’”.

‘Gudmundsson più reattivo’

“Ottimo impatto di Solomon, nel primo tempo bene anche Gudmundsson, più reattivo anche se nel secondo tempo è un po’ uscito di scena. Per Piccoli non era facile, si è mosso anche bene nonostante un marcatore tosto come Baschirotto. La Cremonese però ha di fatto rinunciato a giocare e questo mi ha abbastanza sorpreso”.