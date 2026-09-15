Polito: "Su Favasuli c'erano anche altre squadre, ma faccio i complimenti al Napoli. Hanno avuto coraggio"

Il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito ha parlato a Radio Napoli Centrale del trasferimento dell'ex terzino della Fiorentina Costantino Favasuli dai giallorossi al Napoli. Anche la società viola era interessata al ritorno del ragazzo.

Le parole su Favasuli

"Non è un talento che ha quell'estro innato, ma si è formato e può fare una carriera in Serie A a livelli importanti. Ha una grande voglia, grande forza, fame. È un giocatore forte, ma oggi siamo solo all'inizio. Può fare un percorso serio nel calcio italiano".

Il trasferimento al Napoli

“Faccio i complimenti al Napoli. Da anni partecipa alla Champions. Credere in un giocatore che giocava in Serie B a Catanzaro non è da tutti i giorni. Questo vuol dire che il Napoli guarda anche in categorie inferiori e fa scommesse. Non ha esitato. lo e Giovanni Manna ci siamo sentiti molto quando sono ripartito nel Catanzaro. Lui voleva vedere come si mettesse un po' il mercato e l'evoluzione della situazione. Nel frattempo ci sono state altre chiamate di grandi squadre, anche la Juventus si è informata. Il Napoli ha avuto coraggio e Giovanni ci ha creduto dal primo momento. Quando eravamo in chiusura con il Napoli era felice come un bambino, vedevo l'emozione negli occhi del ragazzo”.