La domenica di passione per Corvino: contro la Fiorentina supera un traguardo storico

La partita di domenica contro il Lecce - oltre ad acquistare un valore importante per il futuro di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, e più in generale per l’intera stagione dei viola - sarà una partita importante anche per un ex conoscenza viola, il direttore sportivo dei giallorossi Pantaleo Corvino. Secondo quanto sottolineato da Tuttomercatoweb l’ex ds viola nell’ultima partita ha raggiunto un traguardo importante.

Contro la Fiorentina Pantaleo Corvino supera le 300 partite con il Lecce

Pantaleo Corvino martedì sera ha collezionato la 300esima partita ufficiale da dirigente del Lecce, la squadra della sua terra e dalla quale è partito a suo tempo per affacciarsi sullo scenario del calcio italiano che conta e che lo ha portato poi in seguito a svolgere incarichi dirigenziali di prim'ordine anche alla Fiorentina (due volte, proprio come il Lecce) e poi al Bologna. Domenica prossima saranno 301 al Lecce per Corvino, che tra l'altro tornerà da avversario proprio nella sua Firenze, la tappa professionale più duratura e di successo nella carriera dell'ormai veterano dirigente pugliese. Contro una squadra con la quale Corvino ha totalizzato la bellezza di 380 partite ufficiali.

Pantaleo non si ferma a questo: conta infatti oltre 1000 partite in carriera

Completano il quadro di ricostruzione della carriera di Corvino le 38 partite in cui sedeva dietro alla scrivania del Bologna, nell'unica stagione che lo ha visto in un luogo differente tra la sua Lecce e Firenze. Per un totale che, mettendoci dentro pure le amichevoli e l'avventura da non professionista nella 'sua' Casarano (la società del suo luogo di nascita) durata un decennio dal 1988 al 1998, lo vede superare l'incredibile quota di 1000 partite.