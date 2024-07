Il centravanti della Fiorentina Moise Kean ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione. Ecco cosa ha detto: “Se senti il peso, questo ti porta solo a fare brutte scelte. Di testa, mentalmente, mi reputo veramente forte, quindi raccolgo il meglio e mi metto a disposizione. Come dico sempre, ogni brutto momento è un insegnamento. Record? Bello, ma quello era otto anni fa. Quindi ogni giorno lavoro sempre di più per riprendere la strada e avere più record possibili”.

Sulla Juventus: “Mi ha aiutato in passato, ma è più importante quello che verrà. Obiettivi? Sono uno ambizioso, ma non posso dare un numero di gol, me lo tengo per me. Ho fatto una scommessa con Dodo: se mi fa un tot di assist, gli pago una vacanza”.

Sul ruolo: “Non ne ho uno preciso, anche se chiaramente ho segnato più gol da prima punta. La palla arriva in area in qualunque circostanza, indipendentemente da dove mi piazzo. Il mio contributo per la squadra deve essere il gol. Parlato con Vlahovic? Mi ha detto solo cose belle di Firenze, sempre. Città strepitosa con tanta passione. Adesso sta a noi trasmettere questa gioia ai tifosi”.

E aggiunge: “Sono qui per giocare a calcio, per vincere. Non penso tanto ai tifosi se non per dargli gioie. La piazza di Firenze è caldissima e stimola veramente tanto a far bene”.