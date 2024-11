Splendido protagonista del calcio anni '80 ed ex interista, Lothar Matthäus a La Gazzetta dello Sport ha citato anche un ricordo legato alla Fiorentina, al suo primo anno in Italia:

"Un cartellino rosso nella festa. Era l’ultima della mia prima stagione a Milano, giugno 1989, avevamo già vinto il campionato e a San Siro si giocava per il record di punti. Mi sono fatto espellere per una piccola reazione, una cosa rara. Ricordo che anche Berti era arrivato quell’anno proprio dalla Fiorentina: i tifosi viola non era teneri con tutti. Comunque questa resta una grande partita, con una grande rivalità, quasi un classico”.