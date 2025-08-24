La Fiorentina parte zoppicando e con la beffa nel finale, il Como invece vola e batte la Lazio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Avvio molto stentato per la Fiorentina nella nuova Serie A: la squadra viola è uscita con un punto che sa di beffa da Cagliari, ma solo per il gol subito nel finale da Luperto perché per il resto la prestazione ha lasciato diversi dubbi.

Inizia invece con gran ritmo il campionato del Como che vince subito uno scontro diretto per l'Europa, con il 2-0 rifilato alla Lazio: rete a inizio ripresa per Douvikas e raddoppio splendido su punizione di Nico Paz.

La classifica

Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3, Como 3, Genoa 1, Lecce 1, Fiorentina 1, Cagliari 1, Atalanta 0, Bologna 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Milan 0, Parma 0, Pisa 0, Torino 0, Udinese 0, Verona 0, Sassuolo 0.