La Juve cede un centrocampista a Italiano. E ora punta un ex obiettivo della Fiorentina

Ernest Poku non arriverà alla Fiorentina: l'esterno olandese classe 2004 firma per il Besiktas dell'ex viola Vincenzo Italiano. Il tecnico accoglierà presto anche un altro calciatore.

Miretti raggiunge Poku da Italiano

La Juventus, infatti, ha definito la cessione di Fabio Miretti al Besiktas. Dopo aver interrotto i rapporti con Arthur, ora il centrocampo bianconero è decisamente più povero. Il club ha lavorato a lungo per liberare spazi e punta adesso a un solo obiettivo.

La Juve punta un ex obiettivo viola

Come riporta Fabrizio Romano, la Juventus vuole Franck Kessie. Obiettivo della Fiorentina nella scorsa estate, ora l'ivoriano è nelle grinfie dei bianconeri che cercano di chiudere il prima possibile. Anche perché ci sono un paio di proposte molto interessanti dall'Arabia Saudita.