Bella rimonta e debutto vincente per la tifosa viola Trevisan agli Australian Open. VIDEO

Trevisan parte bene sul cemento australiano

Nel debutto agli Australian Open sorride la tennista tifosa della Fiorentina Martina Trevisan, che accede al secondo turno del primo Gran Slam stagionale iniziando col piede giusto l’avventura a Melbourne.

Bella rimonta e 32esimi raggiunti

La classe ’93 fiorentina supera in rimonta la messicana classe '97 Renata Zarazua, per 4-6/6-4/6-2 e sfiderà ora la francese Oceane Dodin. Pronostico molto equilibrato, ma ottime chance per la giocatrice mancina di andare ancora avanti nel torneo.

Ecco gli highlights della vittoria della tennista tifosa viola in Australia: