Criscitiello: "Il Genoa lascerà libero Gilardino e Moggi l'ha proposto alla Fiorentina. Per Palladino il club viola ha concorrenza"

Nel suo editoriale per sportitalia.com, Michele Criscitiello disegna gli scenari futuri di alcune panchine di A, tra cui quella della Fiorentina:

"Il Genoa perderà anche l’allenatore. La proprietà del Grifone non tratta con Gilardino perché non vuole parlare con il suo agente Alessandro Moggi. Gila sarà libero e Moggi si è portato avanti parlandone con due club di grande fiducia. In primis la Fiorentina ma c’è anche il Monza che, quasi sicuramente, perderà Palladino e a Galliani l’idea di prendere come mister un suo vecchio attaccante non dispiace.

Palladino sta giocando su più tavoli. Incontrerà Galliani a fine campionato ma le parti, molto probabilmente, si saluteranno. Il sogno è la Roma con Modesto Direttore. L’ottimo lavoro di De Rossi, però, allontana Palladino dalla Capitale. Su di lui c’è la Fiorentina ma anche e soprattutto il Torino che non ne può più dei capricci di Juric".