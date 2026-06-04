La Fiorentina che verrà: come il mercato ridisegnerà una squadra a misura del nuovo allenatore
Come sarà la Fiorentina targata Fabio Grosso? Come verrà ridisegnata dal mercato.
Il Corriere dello Sport-Stadio in questo senso, scrive stamani che servono due difensori esterni per compensare la partenza sicura di Dodo, quella probabile di Fortini e il dubbio Gosens. Stando dietro almeno un difensore centrale di sostanza.
Centrocampo e attacco
Venendo alla linea mediana c'è bisogno di un vice Fagioli e di un altro centrocampista da affiancare a Ndour e Mandragora; e ben quattro esterni d’attacco proprio per arricchire il tridente offensivo, con Volpato e Laurienté che in questo momento sono in cima alla lista.
Kean sposta
La conferma o meno di Kean poi avrà il potere di spostare i rinforzi nel numero e nel valore.
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