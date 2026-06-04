La Fiorentina che verrà: come il mercato ridisegnerà una squadra a misura del nuovo allenatore

Come sarà la Fiorentina targata Fabio Grosso? Come verrà ridisegnata dal mercato.

Il Corriere dello Sport-Stadio in questo senso, scrive stamani che servono due difensori esterni per compensare la partenza sicura di Dodo, quella probabile di Fortini e il dubbio Gosens. Stando dietro almeno un difensore centrale di sostanza.

Centrocampo e attacco

Venendo alla linea mediana c'è bisogno di un vice Fagioli e di un altro centrocampista da affiancare a Ndour e Mandragora; e ben quattro esterni d’attacco proprio per arricchire il tridente offensivo, con Volpato e Laurienté che in questo momento sono in cima alla lista.

Kean sposta

La conferma o meno di Kean poi avrà il potere di spostare i rinforzi nel numero e nel valore.