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La Fiorentina che verrà: come il mercato ridisegnerà una squadra a misura del nuovo allenatore

Redazione /
Paratici Grosso
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Come sarà la Fiorentina targata Fabio Grosso? Come verrà ridisegnata dal mercato. 

Il Corriere dello Sport-Stadio in questo senso, scrive stamani che servono due difensori esterni per compensare la partenza sicura di Dodo, quella probabile di Fortini e il dubbio Gosens. Stando dietro almeno un difensore centrale di sostanza. 

Centrocampo e attacco

Venendo alla linea mediana c'è bisogno di un vice Fagioli e di un altro centrocampista da affiancare a Ndour e Mandragora; e ben quattro esterni d’attacco proprio per arricchire il tridente offensivo, con Volpato e Laurienté che in questo momento sono in cima alla lista.  

Kean sposta

La conferma o meno di Kean poi avrà il potere di spostare i rinforzi nel numero e nel valore.

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