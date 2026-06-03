"Grosso e la Fiorentina hanno l'accordo da aprile, ma mancano ancora alcuni dettagli. Ecco quando arriverà l'ufficialità"
Il giornalista molto vicino alle vicende di casa Sassuolo Nicolò Caruso, durante la trasmissione Il Pentasport di Radio Bruno, ha rivelato alcune novità sulla trattativa fra Fiorentina e Sassuolo per Grosso.
Il giorno dell'ufficialità
“Ci sono ancora alcuni aspetti da definire per arrivare a dama - ha detto Caruso- ma credo che venerdì, o al massimo entro il weekend, possa arrivare l'ufficialità. Carnevali non si è opposto all'addio di Grosso; evidentemente aveva già capito che non c'erano margini per proseguire. L'accordo tra Grosso e la Fiorentina c'era già da aprile”.
Sostituti a tinte viola
Caruso ha poi riportato anche le voci più importanti attorno alla figura del nuovo allenatore neroverde: “Come sostituto il Sassuolo sta cercando con insistenza Aquilani. Anche Palladino però è un nome intrigante, è attratto dal progetto Sassuolo”.