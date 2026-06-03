Il giornalista molto vicino alle vicende di casa Sassuolo Nicolò Caruso, durante la trasmissione Il Pentasport di Radio Bruno, ha rivelato alcune novità sulla trattativa fra Fiorentina e Sassuolo per Grosso.

Il giorno dell'ufficialità

“Ci sono ancora alcuni aspetti da definire per arrivare a dama - ha detto Caruso- ma credo che venerdì, o al massimo entro il weekend, possa arrivare l'ufficialità. Carnevali non si è opposto all'addio di Grosso; evidentemente aveva già capito che non c'erano margini per proseguire. L'accordo tra Grosso e la Fiorentina c'era già da aprile”.

Sostituti a tinte viola

Caruso ha poi riportato anche le voci più importanti attorno alla figura del nuovo allenatore neroverde: “Come sostituto il Sassuolo sta cercando con insistenza Aquilani. Anche Palladino però è un nome intrigante, è attratto dal progetto Sassuolo”.