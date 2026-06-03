Piccinetti: "Le parole di Commisso hanno grande valore e sono un segnale di fiducia. Mercato? Solo calciatori funzionali al gioco di Grosso"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha commentato a Lady Radio le dichiarazioni del presidente Giuseppe Commisso: “Quando il presidente dice che non pensa in piccolo significa che pensa in grande. Ad ogni modo sognare non costa nulla, le parole del presidente in un certo senso rappresentano un segnale di fiducia per i tifosi. Non è come quando parlava Pradè, qui ha parlato il presidente e le sue parole hanno un valore diverso. Ha detto chiaro e tondo che non vuole ripetere una stagione come questa”.

“Solo calciatori funzionali”

Poi ha aggiunto: “Se arriverà Grosso come sembra ci dica subito il sistema di gioco che vuole usare, in modo che Paratici possa fare mercato di conseguenza. Bisogna prendere solo calciatori funzionali alle idee dell'allenatore, non comprare tanto per comprare come è stato fatto negli ultimi anni. Le parole di Commisso sono un punto di partenza importante, mi aspetto che Paratici e Ferrari in America parleranno con lui di tante cose e torneranno con le idee chiare su come procedere. Grosso non scalderà la piazza, ma Paratici lo conosce e lo ha scelto e queste sono già delle garanzie”.