Commisso: "Non penseremo in piccolo, i nostri sogni devono essere degni di Firenze"

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha terminato il suo messaggio di fine stagione, dando qualche indicazione sul futuro.

“Non penseremo in piccolo”

“Non penseremo in piccolo - ha detto - non permetteremo ai momenti difficili di definire il futuro di questo club. I nostri sogni devono essere degni di Firenze e il nostro lavoro deve essere degno di quei sogni”.

“Credete nella Fiorentina”

“Credete nella Fiorentina, questo è un messaggio che mi viene dal cuore, credete nel lavoro, nei giovani e in questi colori e che Firenze possa sempre dare bellezza e significato a questi colori. Questa stagione ci ha dato una lezione che dovrebbe restare con noi. Quando ci abbiamo creduto insieme abbiamo cambiato il nostro destino. La Fiorentina ha un futuro che può onorare la sua storia”.