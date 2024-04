E la cooperativa del gol? Una bella favoletta per buttare la polvere sotto il tappeto. Rotto l'incantesimo, la Fiorentina sta pagando il conto

Sembrava quasi studiato a tavolino: la Fiorentina in questa stagione non ha praticamente mai segnato con gli attaccanti ma per un discreto periodo di tempo lo faceva se non altro con centrocampisti e addirittura difensori. Un caso emblematico è quello di Martinez Quarta che tra settembre e dicembre trovava la rete con una certa regolarità. Perfino Ranieri si era improvvisato bomber, tra Italia ed Europa (è tutt'ora il miglior marcatore viola insieme a Beltran e Barak). Sembrava insomma una squadra costruita a mo' di cooperativa, quella del gol, o almeno così piaceva descriverla.

Peccato che la cooperativa del gol, in assenza di grandi interpreti, non abbia mai portato grandi risultati nel calcio. La Fiorentina insomma i problemi ce li aveva anche quando riusciva a nasconderli, perché a Firenze sono oltre due anni che si prova a convincersi che i traguardi di prestigio siano raggiungibili anche senza attaccanti. Ma non tanto dei bomber, anche dei semplici mestieranti.

E quando poi l'incantesimo si rompe è naturale che la questione esploda: Quarta e Ranieri si sono fermati, Gonzalez e Bonaventura hanno rallentato. E della cooperativa del gol è rimasta solo la sensazione di una bella favoletta, alimentata per cacciare la polvere sotto al tappeto.