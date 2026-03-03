La partita contro l'Udinese lascia alla Fiorentina una ferita aperta. I viola non solo non staccano la zona retrocessione, ma fanno i conti con i peggiori lati che hanno mostrato in tutta la stagione. Ne parla il giornalista Massimo Basile sul proprio profilo Facebook.

“Zero identità con Firenze, tutti i difetti e nessun pregio”

“Io un concentrato di incompetenza, mediocrità, aridità di pensiero ma piena di parole vane, e totale assenza di fiorentinità, in questa società non credo di averla mai vista. Neanche ai tempi di Melloni, quando almeno avevamo Antognoni. Qui niente: dirigenti, tecnico, giocatori. Zero. Identità con Firenze, zero. Abbiamo i difetti delle diciannove società del campionato e nessun pregio”.

“Se ci salveremo, non retrocederemo più. A patto di…”

“Sulla tifoseria non mi esprimo più. Un giorno nella mia personale Norimberga ci metterò anche molti di loro, adepti di un culto più che tifosi. Se nonostante tutto riusciremo a salvarci con questi, e non ne sono sicuro, penso che non retrocederemo mai più. A patto di avere un’altra società, che azzeri questa”.