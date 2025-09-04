Il mercato in Italia si è chiuso da qualche giorno, ma all'estero ci sono ancora squadre a lavoro, con il gong finale non per tutti fissato lo stesso giorno.

Quando chiudono i mercati?

L’Arabia Saudita, ad esempio, sancirà lo stop alle trattative giovedì 11 settembre. La Grecia terminerà il mercato venerdì 12, come Russia e Turchia. Il Qatar martedì 16 settembre. Gli Emirati Arabi il 2 ottobre.

Occhio alle uscite

E se nelle ultime ore di mercato italiano la Fiorentina ha piazzato diversi esuberi, all’appello mancano quelli che hanno solo sfiorato la partenza, come Richardson e Sabiri, e chi invece non ha semplicemente ricevuto offerte, vedi Parisi, Infantino e Kouamé.

La Fiorentina pronta a valutare

Per loro potrebbe esserci ancora la possibilità di trovare una sistemazione, e tenendo presente la disponibilità economica di alcuni campionati il cui mercato è ancora aperto, non è da escludere che qualcuno si faccia convincere. Se arriveranno proposte, la Fiorentina è pronta a valutarle. Lo scrive il Corriere dello Sport.