La Gazzetta dello Sport: Viola Park e conti in ordine, l'eredità di Rocco per Firenze

Su La Gazzetta dello Sport si ricorda la scomparsa di Rocco Commisso in prima pagina: “L'addio a Rocco Commisso. Il cuore viola”. A pagina 20 in taglio alto: “Addio Rocco signore in Viola” e in sommario: “Il risveglio più brutto. Firenze perde Commisso: ‘Giocheremo per lui'”, in taglio basso: “La moglie Catherine e il figlio Giuseppe, a loro le redini del club”. A pagina 21: “Dalla Calabria agli Usa. La fisarmonica, il lavoro e il calcio nel cuore”. A pagina 22: “L'eredità di Rocco" e in occhiello: "Il gioiello Viola Park e i conti in ordine. Firenze lo ringrazia”.

A pagina 23, “Antognoni: ‘Ha dato tanto. Io, Commisso e i tifosi al Franchi, che emozione’”. A pagina 24 il campo: “Chi vince cambia marcia” e “Scatto Bologna per l'Europa, Fiorentina sprint salvezza”.