In tanti con le batterie scariche, ma le partite decisive arrivano adesso. L'obiettivo è chiaro, servirà turnover

Bonaventura, Beltran, Belotti e Gonzalez. Quattro giocatori fondamentali per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che in questo finale di stagione dovrà gestire al meglio i suoi big in vista del rush conclusivo. In campionato altre 6 gare, ma il vero obiettivo è la Conference League, con la semifinale contro il Club Bruges.

Contro il Sassuolo come a Salerno?

E il riposo contro la Salernitana per i pezzi più importanti dell'arsenale viola potrebbe essere riproposto anche domenica sera contro il Sassuolo. Non per snobbare il campionato, ma per non sovraccaricare chi ne ha già giocate tante e che, anche a Bergamo, ha dimostrato di non essere con le energie al massimo.

Le partite che contano arrivano adesso

Fisiologico, ci mancherebbe, ma le partite più importanti arrivano adesso. La stanchezza si fa sentire, starà a Italiano gestire tutti al meglio. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.