Rientro in campo dopo più di una settimana per la Fiorentina. Cataldi e Bove OK per Como, Gudmundsson invece...

La Fiorentina è tornata ad allenarsi oggi dopo una settima intera di riposo - riporta Radio Bruno Toscana, un premio di Palladino per le tante vittorie consecutive. Segnali buoni dall'allenamento odierno: Bove è rientrato in campo dopo l'infortunio in Under 21, così come Cataldi. Entrambi ci saranno a Como domenica.

Gudmundsson, situazione diversa

La sua presenza a Como è più che incerta: molto probabilmente non ci sarà. Per il ricco mese di gare di dicembre però spera di esserci: le tante partite ravvicinate lo aiuteranno a ritrovare minuti e ritmo. Uno spezzone di Gudmundsson con il Paphos per arrivare dal 1' contro l'Inter è uno scenario del tutto plausibile.

I nazionali

Stasera potrebbe toccare a Pongracic contro il Portogallo, domani sera invece a Gosens con l'Ungheria. Il croato non dovrebbe partire titolare, anche perché con la Fiorentina non gioca minuti ufficiali da tantissime settimane, se non lo spezzone con la Primavera. Kean e Comuzzo invece sono tornati a disposizione di Palladino.