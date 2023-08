Corriere dello Sport-Stadio: Viola Valentini...

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola Valentini”. Sottotitolo: “Trattativa con il Boca: si lavora sulla clausola da 9,2 milioni”. Sommario: “È argentino, ma può essere tesserato da comunitario: ha il passaporto italiano Conference, tre novità domani a Vienna col Rapid: Parisi, Sabiri e Beltran”.

A pagina 16 leggiamo: “Fiorentina in difesa c’è la pista Valentini”. E ancora: “L’italoargentino del Boca Juniors scelto come centrale mancino: l’affare si può chiudere in fretta”. In taglio basso: “Commisso carica: "Ce la giocheremo contro tutti".

A pagina 17 invece leggiamo: “Gonzalez c’è cerca altri colpi per l’Europa”. Ed infine l'intervista al capitano degli austriaci Burgstaller: “Il mio Rapid non teme questa Viola”.