Valentini non l'unico colpo in difesa? Ma il sogno Dragusin ora è intoccabile al Tottenham

La staffetta tra argentini è pronta: dentro Nicolas Valentini, fuori Martinez Quarta. Ma sarà finita qui per quanto riguarda il mercato della difesa? Se lo chiede il Corriere dello Sport, che parla anche di Radu Dragusin, ceduto giusto un anno fa dal Genoa al Tottenham per oltre 20 milioni di euro. Il rumeno era finito un po' ai margini ma negli ultimi due mesi è diventato un perno intoccabile della difesa degli Spurs. Per questo è destinato a rimanere un sogno e basta per la Fiorentina, che potrebbe semmai orientarsi altrove oppure destinare le risorse proprio su un altro reparto.