La probabile formazione dell'Udinese: gara da ex e da titolare per un attaccante bianconero. In dubbio un esterno

L'Udinese torna in scena al Franchi contro la Fiorentina. Per farlo mister Runjaic è pronto a riproporre il suo 3-5-2 a tinte bianconere anche a Firenze.

Le scelte

Okoye torna tra i pali, con la difesa a tre confermata con Solet, Kabasele e Kristensen. Bertola potrebbe tornare a sinistra, con Zanoli a destra. Da capire se rientrerà Kamara. Piotrowski ed Ekkelenkamp a centrocampo supporteranno Karlstrom, mentre davanti ci saranno Davis e Zaniolo, alla prima da ex con i viola.

La probabile formazione

La probabile formazione dell'Udinese: (3-5-2) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis