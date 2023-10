Spazio viola sull'edizione locale di Repubblica:

“Kayode e Parisi, la scelta obbligata dei ‘baby’ terzini” e in sommario: “In campo contro il Cagliari due talenti di 22 e 19 anni. Per Biraghi niente lesione del crociato (??). Consegnato progetto esecutivo per il Franchi”. Di spalla: "Nzola dà segnali di vitalità. Preoccupa di più Beltran".