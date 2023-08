Real Betis destinazione gradita a Martinez Quarta. La Fiorentina tornerà a parlare con gli spagnoli la prossima settimana: ecco la base economica

Delle scorse ore era la notizia di un primo contatto esplorativo tra Real Betis e Fiorentina per Martinez Quarta. La Nazione in edicola stamani spiega come la destinazione spagnola sia molto gradita al difensore centrale viola, con i sondaggi degli spagnoli in casa viola che hanno dato esito positivo.

Come si legge i due club probabilmente torneranno a parlarsi molto presto, realisticamente dopo l’esordio in campionato contro il Genoa. La Fiorentina vuole iniziare le trattative da una base di 10 milioni di euro. In caso di uscita, poi, si dovrà virare velocemente su un sostituto. Ad oggi, nonostante le difficoltà nella trattativa con il Bournemouth, il preferito rimane Senesi.