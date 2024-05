Pradè e i rapporti riallacciati per il rinnovo di Castrovilli. Una strada che sembra già tracciata...

Una riapertura tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli, così come anticipato da Fiorentinanews.com, c'è già stata.

Le nuove buone prestazioni del giocatore, si legge su La Repubblica, hanno convinto il diesse Daniele Pradé a riallacciare i rapporti con l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, per capire se ci siano o meno i margini per un rinnovo last minute.

Il procuratore, che con il direttore sportivo viola ha un’amicizia e un rapporto lavorativo di lunga data, si è dichiarato disponibile a un incontro anche se la strada sembra tracciata. Castrovilla una chiamata, un tentativo, un segnale dalla società se lo aspettava prima, non a giochi fatti e a condizione tornata ottimale.