Il Genoa decide per il cambiamento e prende De Rossi. Ma contro la Fiorentina non potrà esserci

Mentre la Fiorentina attende e in Germania avrà in panchina il tecnico della Primavera, il Genoa, prossimo avversario dei viola in campionato, rompe gli indugi e decide di cambiare.

Accordo con De Rossi

C'è l'accordo tra il club rossoblu e Daniele De Rossi che sarà quindi il nuovo tecnico dei Grifoni. Manca solo l'ufficialità in questo senso.

Squalificato

De Rossi però non potrà essere in panchina domenica prossima a Marassi (sarà sicuramente allo stadio), perché deve ancora scontare una squalifica pregressa. Ironia della sorte: nella sua ultima partita da allenatore con la Roma era stato espulso proprio a Genova.