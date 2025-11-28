Due gol annullati ai viola e uno convalidato all'AEK. E in mezzo c'è sempre Ranieri. Ma le decisioni di Jones sono corrette

Non una partita difficile per Robert Jones, arbitro relativamente giovane in ambito europeo e chiamato a dirigere Fiorentina-AEK Atene al Franchi ieri sera. Forse qualche sbavatura qua e là, ma le decisioni importanti sono tutte corrette (anche grazie al VAR.

Due gol annullati alla Fiorentina

La Fiorentina si vede annullare due gol: il primo a Gudmundsson dopo un confuso batti e ribatti in area greca. Alla fine dalle immagini si capisce che è l'ultimo passaggio di Ranieri all'islandese a essere irregolare. Giusta la decisione presa grazie al VAR. Lo steso Ranieri poi si vede annullare un altro gol, questa volta dal campo e dall'assistente di Jones. Le parti si invertono: Gud passa, Ranieri segna, ma ancora in fuorigioco.

Il gol dell'AEK

Valido il gol dell'AEK Atene, con ancora una volta Ranieri che tiene in gioco Gacinovic sul tocco dell'ex viola Jovic.