La formazione ufficiale dell'Italia U21: Baldini si affida ancora una volta a Ndour in mezzo al campo. In panchina Amatucci

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match delle 18:15 tra Macedonia del Nord e Italia, valido per il girone E di Qualificazione agli Europei U21.

Le scelte sui viola

Baldini, alla sua seconda gara ufficiale sulla panchina azzurra ha scelto ancora una volta Ndour in mezzo al campo. Per l'altro viola Amatucci è solo panchina.

La formazione ufficiale

Italia (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. All.: Silvio Baldini.