Vicario: "Mi piace il modo di giocare della Fiorentina, da tre anni stanno facendo qualcosa di importate a Firenze"

A Radio Serie A ha parlato il portiere del Tottenham ed ex Empoli Guglielmo Vicario, che ha espresso parole di apprezzamento per la Fiorentina, squadra che lo ha a lungo seguito prima del suo approdo in Premier:

“Sono tre anni che la Fiorentina sta facendo cose importanti. Mi piacciono le squadre come quella di Italiano che affrontano le partite a viso aperto contro chiunque. Mi piace soprattutto il loro modo di impostare l'azione e la loro mentalità offensiva”.